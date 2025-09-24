В Таганроге рабочая группа оценит ущерб пострадавших во время атаки БПЛА домов

Утром 24 сентября в Таганроге рабочая группа начинает обход всех пострадавших в результате ночной атаки беспилотников квартир и домов для оценки масштаба причинённого ущерба. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как мы уже сообщали, осколками беспилотников было повреждено остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах на улицах Дзержинского и Морозова. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования.

«Прошу всех жителей обеспечить доступ специалистов для проведения осмотра и фиксации повреждений. О дальнейших решениях и мерах поддержки буду информировать. Всем будет оказана помощь!», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 24 сентября силы и средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

Иллюстрация: фото Анатолия Ивашова (из архива).