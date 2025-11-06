Главная » Новости Таганрога

В Таганроге проверили работу автобусов по нескольким маршрутам

В поле зрения инспекторов была чистота транспорта и соответствие графика работы расписанию.

Сегодня специалисты управления транспорта администрации Таганрога провели проверку выполнения объемов работы по перевозке пассажиров автобусами маршрутов № 11, 13, 30, 31.

Автобусы по маршрутам № 11 и № 13 на момент проверки работали без нарушений. Отправление автобусов осуществлялось согласно утвержденному расписанию.

«В ходе проверки нарушений утвержденного расписания движения выявлено не было. График движения водителями соблюдался. Салоны автобусов находились в надлежащем состоянии. Несмотря на утренние осадки, внешнее состояние автобусов свидетельствовало о том, что утром перед выходом на линию автобусы проходили мойку кузова». — сообщили в пресс-службе администрации Таганрога.

Фото ТГ-канал администрации г. Таганрога

