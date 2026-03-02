Главная » Город

В Таганроге проведут комплексную диагностику Бакинского моста

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Ночные испытания подтвердили безопасность путепровода.

Город

В Таганроге продолжаются работы по оценке состояния Бакинского моста, вызывающего обеспокоенность горожан. В ночь с 26 на 27 февраля, с 00.30 до 01.30, специалисты провели инструментальный контроль деформаций пролетов сооружения под нагрузкой от тяжеловесного автопоезда.

«По данным проведенных замеров был зафиксирован упругий характер деформаций. Это означает, что после снятия нагрузки пролетные сооружения полностью вернулись в свое первоначальное положение», — информирует МКУ «Благоустройство».

Отмечается, что контроль подтвердил нормальную и безопасную работу конструкции в момент испытаний, а текущая степень развития ранее выявленных деформаций признана незначительной и не влияющей на грузоперевозки.

«В связи с этим ограничение движения по Бакинскому мосту не требуется», — уточняется в сообщении.

Параллельно с техническим мониторингом продолжается судебное разбирательство, связанное с ремонтом объекта. Решающее заседание, по итогам которого будут определены дальнейшие меры, назначено на конец марта. Одновременно ведется подготовка технической документации для проведения комплексной диагностики путепровода, которая позволит детально оценить его состояние.

«О результатах как диагностики, так и судебного процесса жителей города проинформируем дополнительно», — заверили в учреждении.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бакинский мост безопасность ремонт дорог Таганрог транспорт
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru