В Таганроге проведут комплексную диагностику Бакинского моста

Ночные испытания подтвердили безопасность путепровода.

В Таганроге продолжаются работы по оценке состояния Бакинского моста, вызывающего обеспокоенность горожан. В ночь с 26 на 27 февраля, с 00.30 до 01.30, специалисты провели инструментальный контроль деформаций пролетов сооружения под нагрузкой от тяжеловесного автопоезда.

«По данным проведенных замеров был зафиксирован упругий характер деформаций. Это означает, что после снятия нагрузки пролетные сооружения полностью вернулись в свое первоначальное положение», — информирует МКУ «Благоустройство».

Отмечается, что контроль подтвердил нормальную и безопасную работу конструкции в момент испытаний, а текущая степень развития ранее выявленных деформаций признана незначительной и не влияющей на грузоперевозки.

«В связи с этим ограничение движения по Бакинскому мосту не требуется», — уточняется в сообщении.

Параллельно с техническим мониторингом продолжается судебное разбирательство, связанное с ремонтом объекта. Решающее заседание, по итогам которого будут определены дальнейшие меры, назначено на конец марта. Одновременно ведется подготовка технической документации для проведения комплексной диагностики путепровода, которая позволит детально оценить его состояние.

«О результатах как диагностики, так и судебного процесса жителей города проинформируем дополнительно», — заверили в учреждении.

