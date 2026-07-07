В Таганроге прошёл выпуск лейтенантов Военного учебного центра при ЮФУ

В Таганроге прошла церемония выпуска лейтенантов из Военного учебного центра (ВУЦ) при Южном федеральном университете. Торжественное мероприятие состоялось 6 июля в Студенческом клубе ЮФУ, где молодым офицерам вручили первые погоны.

Как сообщили в пресс-службе вуза, за 20 лет работы ВУЦ при ЮФУ подготовил более 900 специалистов для Вооруженных Сил РФ. Выпускникам зачитали приказ Министра обороны РФ о присвоении звания лейтенанта. Те, кто заключил контракт на три года, отправятся служить в разные регионы страны по распределению.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко поздравила выпускников, отметив, что вуз всегда придавал особое значение этому дню.

«Я с уверенностью могу сказать, что мы подготовили плеяду блестящих инженеров, выпускников не только Военного учебного центра, но и инженерных институтов ЮФУ. Сегодня огромное значение имеют технологии и профессиональные умения. И я очень рассчитываю, что те знания и компетенции, которые вы здесь приобрели, послужат безопасности нашей страны», — обратилась она к молодым офицерам.

Ректор подчеркнула, что выпускники уже вошли в историю университета, и пожелала им с честью нести имя Родины.

В ВУЦ ЮФУ студенты могут получить две специальности: гражданское образование включает знания по системам защиты информации, радиоволнам, инфокоммуникациям и электрическим сигналам, а военная составляющая учит применять эти навыки на современной технике.

С 2026 года центр совместно с Институтом управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ начнет подготовку офицеров по направлению «Экономическая безопасность». Их задача — военно-экономическое обеспечение и финансирование Вооруженных Сил в мирное и военное время. Выпускники смогут работать в финансовых службах, управлениях и полевых учреждениях Банка России.

Начальник ВУЦ при ЮФУ полковник Александр Палеев поблагодарил выпускников за верность профессии:

«Время сейчас очень сложное, идут военные действия. И хочется поблагодарить ребят, что несмотря ни на что, они не свернули с намеченного пути, не изменили выбору самой почётной профессии — защитника Отечества. Я хочу пожелать, чтобы нашим выпускникам не пришлось применять профессиональные знания и умения в боевой обстановке. Чтобы они выполняли свои служебные обязанности под мирным небом».

Лейтенантов также поздравили представитель главного управления связи ВС РФ Александр Васильев и директор Института радиотехнических систем и управления Александр Федотов. В ходе церемонии прошло прощание со знаменем ЮФУ, выпускники исполнили песню «Вперёд, Россия!», а мама одного из них спела композицию «Офицерские жены».

Выпускник Владислав Авхадеев обратился к собравшимся:

«За плечами 5 лет, проведённых в Военном учебном центре. На нашем пути было много преград, испытаний, но все они пройдены достойны. Хочу выразить благодарность нашим родителям, потому что в первую очередь большая заслуга — это их воспитание, поддержка за всё время учёбы. Ваш вклад неотделим от нашего сегодняшнего результата! Отдельных слов благодарности заслуживает преподавательский состав ВУЦ – за терпение, профессионализм. Теперь мы лейтенанты. Для нас это не просто статус, это знак доверия со стороны государства, который мы будем почётно нести».

Мероприятие завершилось общим фотографированием с руководством университета и почетными гостями, а также напутствиями от родных и близких.

По материалам сайта ЮФУ