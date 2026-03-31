В Таганроге прошли соревнования среди инвалидов в рамках  городского фестиваля «Весенняя капель»

Впервые в фестивале приняла участие команда из ДНР.

В Таганроге в шахматном павильоне парка имени Горького состоялась спортивная часть Открытого городского Фестиваля «Весенняя капель» среди инвалидов. Соревнования проходили по трем видам спорта – дартс (120 участников из 13 команд), шахматы (50 человек из 9 организаций) и шашки (86 участников из 12 организаций).    

В итоге среди бюджетных учреждений победу одержала команда Таганрогского интерната для престарелых и инвалидов — 32 призовых места, на втором месте команда благотворительного фонда «Круг добра» (19 призовых мест), на третьем — представители Центра социального обслуживания (17 призовых мест).      

Среди команд школ победителем стала команда специализированной школы №1 (7 призовых мест). Среди общественных организаций первенствовала команда Всероссйского общества инвалидов (53 призовых места), у команды Всероссйиского общества глухих 42 места, у команды Всероссийского общества слепых 26 призовых мест.  

Участники соревнований выразили благодарность всем организаторам, а также студентам-волонтёрам Таганрогского института им. А.П. Чехова.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

