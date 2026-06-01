Команда Таганрога стала победителем эстафеты на фестивале ГТО в Ростове

Соревновались юные спортсмены в возрасте 6-7 лет.

В Ростове-на-Дону подвели итоги регионального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольников. Соревнования, приуроченные к Международному дню защиты детей, собрали на спортивной площадке самых юных и активных жителей Дона — малышей в возрасте 6-7 лет.    

В финальных соревнованиях за звание сильнейших боролись 160 мальчиков и девочек из 27 муниципальных образований региона. Участники показали свои навыки в нескольких дисциплинах: беге на 30 метров, поднимании туловища из положения лежа на спине, наклоне вперед, метании теннисного мяча и командной эстафете. В последней  победу одержала команда Таганрога, второе место досталось Ростову-на-Дону, а третье — маленьким представителям Донецка.  

В этом году в муниципальном и региональном этапах фестиваля ГТО приняли участие более 3 тысяч детей, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к физической культуре и спорту среди самых маленьких жителей области.    

«Фестиваль ГТО среди дошкольников — яркий пример того, как важно прививать любовь к спорту с самого раннего возраста.— отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Фото: donland.ru

