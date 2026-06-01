Светлана Камбулова: городские службы приведены в режим повышенной готовности в связи со штормовым

Ливни с грозами и порывистым ветром пока не отступают.

Синоптики предупредили жителей Ростовской области, включая Таганрог, о резком ухудшении погоды в первый день лета. По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер порывами до 20-23 метров в секунду.

Глава Таганрога заявила, что в настоящее время все городские службы переведены в режим повышенной готовности и работают в усиленном составе для оперативного реагирования на любые внештатные ситуации.

«Обращаюсь ко всем жителям с просьбой соблюдать меры личной безопасности: не паркуйте автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; не приближайтесь к оборванным проводам и повреждённым деревьям», — написала глава Таганрога.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по номеру 112.

