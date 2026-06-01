Главная » #Погода

Светлана Камбулова: городские службы приведены в режим повышенной готовности в связи со штормовым

На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

Ливни с грозами и порывистым ветром пока не отступают.

#Погода

Синоптики предупредили жителей Ростовской области, включая Таганрог, о резком ухудшении погоды в первый день лета. По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер порывами до 20-23 метров в секунду.

Глава Таганрога заявила, что в настоящее время все городские службы переведены в режим повышенной готовности и работают в усиленном составе для оперативного реагирования на любые внештатные ситуации.

«Обращаюсь ко всем жителям с просьбой соблюдать меры личной безопасности: не паркуйте автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций; не приближайтесь к оборванным проводам и повреждённым деревьям», — написала глава Таганрога.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог штормовое предупреждение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru