«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование

Свои голоса отдали более 10 миллионов человек по всей стране.

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты – семь человек на место, сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе подведения предварительных итогов ПГ-2026. Он подчеркнул, что победители получили кредит доверия от граждан, а это – очень большая ответственность. На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.

«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, предварительное голосование «Единой России» прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре. Председатель партии подчеркнул, что даже на предварительном этапе очень важно проявить свою гражданскую позицию.

Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от неё на выборы, напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряжённо.

«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — отметил он.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что предварительное голосование «Единой России» завершает первый этап большой выборной кампании. Он поблагодарил всех избирателей, участников процедуры и тех, кто готовил и помогал ее проводить.

Напомним, что с 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии. В предварительном голосовании могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

На основе материалов сайта «Единой России». Фото: «Единая Россия».