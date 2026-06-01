Главная » #В стране

«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

Свои голоса отдали более 10 миллионов человек по всей стране.  

#В стране

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты – семь человек на место, сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе подведения предварительных итогов ПГ-2026. Он подчеркнул, что победители получили кредит доверия от граждан, а это – очень большая ответственность.   На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.  

«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», – сказал Дмитрий Медведев.  

По его словам, предварительное голосование «Единой России» прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре. Председатель партии подчеркнул, что даже на предварительном этапе очень важно проявить свою гражданскую позицию.  

Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от неё на выборы, напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряжённо.  

«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — отметил он.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что предварительное голосование «Единой России» завершает первый этап большой выборной кампании. Он поблагодарил всех избирателей, участников процедуры и тех, кто готовил и помогал ее проводить.  

Напомним, что с 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии. В предварительном голосовании могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

На основе материалов сайта «Единой России». Фото: «Единая Россия».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Единая Россия новости предварительное голосование Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru