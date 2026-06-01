Главная » Новости Таганрога

В День защиты детей сотрудники таганрогской чеховской библиотеки провели две акции на улицах города

На чтение 2 мин Просмотров 42 Опубликовано

Одна из них была направлена на информирование детей об их правах и обязанностях, а в ходе другой юные таганрожцы узнавали интересные факты о детстве писателей-классиков.

Новости Таганрога

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей сотрудники Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова провели две разноплановые акции на улицах города, участниками которых стали дети и подростки.

«Вокруг права» — так называлась первая акция, организованная сотрудниками Центра правовой и экономической информации. Ее цель — разъяснить детям и подросткам их права и обязанности, рассказать о действующем телефоне доверия — как он работает и для кого предназначен, познакомить с изданиями, объясняющими, что такое буллинг и как ему противостоять, повысить осведомленность среди детей о проблеме травли и ее последствиях.

Вторая акция, направленная на детскую аудиторию, касалась темы книг, любимых писателей и их детской части биографии. Библиотекари из Центра универсального обслуживания вышли на таганрогские улицы, чтобы пообщаться с детьми и их родителями, вспомнить любимых героев книг и сказок, проверить свою эрудицию и интуицию, угадывая знаменитых писателей по их детским описаниям.

Например, не все участники акции знали, что юный Саша Пушкин был пухлым милым ребенком, обожал сладости и не очень любил делать уроки. Антоша Чехов увлекался коллекционированием насекомых и любил играть в «торговлю», а Коля Гоголь с удовольствием шил, вязал, вышивал и мастерски пародировал своих учителей.

В завершение каждый мог из участников акции выбрать себе книгу на память из небольшого, но вместительного книжного шкафа библиотеки.

Фото: ВК «Библиотека имени А.П.Чехова»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция библиотека Таганрога книги новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru