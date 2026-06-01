В День защиты детей сотрудники таганрогской чеховской библиотеки провели две акции на улицах города

Одна из них была направлена на информирование детей об их правах и обязанностях, а в ходе другой юные таганрожцы узнавали интересные факты о детстве писателей-классиков.

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей сотрудники Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова провели две разноплановые акции на улицах города, участниками которых стали дети и подростки.

«Вокруг права» — так называлась первая акция, организованная сотрудниками Центра правовой и экономической информации. Ее цель — разъяснить детям и подросткам их права и обязанности, рассказать о действующем телефоне доверия — как он работает и для кого предназначен, познакомить с изданиями, объясняющими, что такое буллинг и как ему противостоять, повысить осведомленность среди детей о проблеме травли и ее последствиях.

Вторая акция, направленная на детскую аудиторию, касалась темы книг, любимых писателей и их детской части биографии. Библиотекари из Центра универсального обслуживания вышли на таганрогские улицы, чтобы пообщаться с детьми и их родителями, вспомнить любимых героев книг и сказок, проверить свою эрудицию и интуицию, угадывая знаменитых писателей по их детским описаниям.

Например, не все участники акции знали, что юный Саша Пушкин был пухлым милым ребенком, обожал сладости и не очень любил делать уроки. Антоша Чехов увлекался коллекционированием насекомых и любил играть в «торговлю», а Коля Гоголь с удовольствием шил, вязал, вышивал и мастерски пародировал своих учителей.

В завершение каждый мог из участников акции выбрать себе книгу на память из небольшого, но вместительного книжного шкафа библиотеки.

Фото: ВК «Библиотека имени А.П.Чехова»