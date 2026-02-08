Главная » Культура

В Таганроге прошла VI читательская конференция «По страницам ЖЗЛ»

В преддверии отмечаемого 8 февраля Дня российской науки в Таганроге прошла приуроченная к этой дате VI читательская конференция «По страницам ЖЗЛ». Местом её проведения стал концертно-выставочный зал Чеховской библиотеки, а участниками — учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций, педагоги, почетные гости.

Приветствуя присутствующих, первый заместитель главы городской администрации Ирина Голубева рассказала о том, сколь широко в нашем городе, являющемся образовательным и научным центром, отмечается День российской науки. Ему посвящена Неделя науки, в рамках которой проводится множество мероприятий, одно из них — посвященная русским ученым городская читательская конференция. Ирина Валериевна также поблагодарила докладчиков – за их труды, за первые шаги на научном поприще.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Татьяна Михеева поведала о том, как Неделя науки проходит в таганрогских библиотеках, а также о долгой и драматичной истории серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»), о дружбе выпускающего эту серию издательства «Молодая гвардия» с нашим городом.

Докладчиков было пятеро. Соответственно, героями рассказов были пятеро ученых, пять художественно-биографических книг, а также их авторы. Десятиклассник Мариинской гимназии Егор Маковецкий рассказал о выдающемся химике-органике Николае Зинине, ученик 10 «А» класса школы № 6 Роман Погибельный – о великом ученом в области теоретической механики Сергее Чаплыгине, а самый младший из выступающих, девятиклассник лицея № 7 Дмитрий Ткач, – об одном из величайших антропологов и этнографов в мировой истории Николае Миклухо-Маклае. Самым старшим среди докладчиков оказался ученик 11 «А» класса общеобразовательной школы № 3 имени Ю.А. Гагарина Егор Медведь. Неудивительно, что героем его проекта стал основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский, но и о Юрии Гагарине, и о его оценке представляемой книги Егор тоже упомянул.

А вот ученица 10 «А» класса школы № 37 Софья Сальникова благодаря подготовке к VI читательской конференции «По страницам ЖЗЛ» прочитала книгу «Обручев» (авторы – Мария Поступальская и Сарра Ардашникова, 1963 год издания) и научно-фантастический роман «Плутония», написанный самим Владимиром Афанасьевичем Обручевым, который стал не только всемирно известным геологом и географом, но и замечательным писателем. Возможно, благодаря этому выступление Софьи было особенно вдохновенным.

Заключительным аккордом состоявшейся конференции стала песня «Берегите мир!» в исполнении вокального ансамбль «Звонкие голоса» школы № 23 (руководитель – Виктория Жерновая). Провела мероприятие ведущий библиотекарь Екатерина Чернышова.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото автора и Олега Хмелевского

