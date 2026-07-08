В Таганроге» прошла Спартакиада пришкольных лагерей города

Юные спортсмены соревновались в двух видах программы.

В Таганроге на стадионе «Торпедо» прошла спартакиада для воспитанников пришкольных лагерей второй смены. Участники из общеобразовательных учреждений города соревновались в дартсе и командных эстафетах.

По итогам соревнований в дисциплине «Веселые старты» первое место заняла школа № 10, второе — команда Центра внешкольной работы (ЦВР), третье — школа № 23. В дартсе лучший результат показал ЦВР, набрав 762 очка. Второе место у школы № 10 (737 очков), третье — у школы № 23 (435 очков).

В городском спорткомитете поздравили победителей и призеров, поблагодарили всех участников и пожелали им дальнейших успехов в спорте.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»