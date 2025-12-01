В Таганроге прошла панихида по российскому императору Александру Первому

Он скончался в Таганроге 200 лет назад, 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1825 года.

Сегодня, 1 декабря, в Таганроге почтили память российского императора Александра Первого. В Никольском храме прошла панихида, поскольку в этот день — 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1825 года — Александр скончался в Таганроге.



Панихиду совершил благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин в сослужении настоятелей и клириков городских храмов. На церемонии присутствовали сотрудники Таганрогского музея-заповедника во главе с директором Елизаветой Липовенко, представители казачества, прихожане храма.

Император Александр Первый сыграл особую роль в судьбе Таганрога, о котором он много лет заботился и который стал его последней резиденцией. К 200-летию памяти Александра I Таганрогский музей-заповедник организовал ряд мероприятий, в том числе историко-музыкальный вечер и публичную лекцию «Последняя осень императора», рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: tgliamz.ru