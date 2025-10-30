Главная » Город

В Таганроге прошел фестиваль китайской культуры

29 октября в Студенческом клубе ЮФУ прошел фестиваль китайской культуры, который провели студенты Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (ИУЭС ЮФУ), приехавшие в Россию из Китая.

Пришедших на этот праздник приветствовали доверенный представитель ЮФУ по взаимодействию с организациями Китая, заинтересованными в академическом сотрудничестве, председатель Центра Евроазиатского гуманитарного сотрудничества Чжан Цзинвэй и заместитель директора ИУЭС ЮФУ по социальной, международной и профориентационной деятельности Елена Защитина.

Гостей ждали концерт с китайскими мелодиями, песнями и танцами, небольшая, но очень интересная лекция о китайской письменности. А также мастер-класс по каллиграфии – написанию тех самых иероглифов, о которых шла речь на лекции.

Ранее мы рассказали, что студенты ЮФУ отправили на СВО самодельные «сухие души» и 11 коробок гуманитарной помощи.

Владимир Прозоровский, фото автора

