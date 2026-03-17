В Таганроге проходят плановые учения, жителей просят соблюдать спокойствие

17 марта в Таганроге проходят плановые учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова,

Она призвала жителей сохранять спокойствие. Мероприятие направлено на проверку готовности экстренных служб и координации их взаимодействия. Учения носят плановый характер и не связаны с реальными угрозами.

