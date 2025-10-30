В Таганроге проходит Всероссийская научно-практическая конференция по изучению некрополей

30 октября в Таганроге начала свою работу IV Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и сохранение исторических некрополей». Открытие и пленарное заседание состоялись на площадке Таганрогского музея-заповедника.

С каждым годом увеличивается количество участников конференции, расширяется её география и тематика направлений работы. Начавшись с регионального масштаба, со временем это научное событие трансформировалось во всероссийский форум, который объединяет историков, архивистов, музейных сотрудников, археологов, антропологов, искусствоведов, архитекторов, реставраторов из самых разных регионов нашей страны.

Доклады, звучащие на конференции, в основном носят междисциплинарный характер. Они демонстрируют многогранность подходов к изучению некрополей и археологических памятников, объединяя естественнонаучные, исторические и культурологические методы исследования. Зачастую доклады отражают результаты многолетних изысканий.

В нынешнем году представлено более 60 докладов исследователей из 11 регионов России – Ростовской, Воронежской, Тульской, Новосибирской и Курганской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Республики Крым и ДНР, Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые на конференцию присланы доклады из стран ближнего зарубежья – Грузии и Казахстана. И организаторы надеются, что следующая конференция уже приобретёт статус международной.

На пленарном заседании в Литературном музее А.П. Чехова участников конференции приветствовали её организаторы – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова Светлана Петрушенко, директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко, директор ООО «ОКН-проект» (Ростов-на-Дону) Ярослав Прудников и идейный вдохновитель конференции, независимый исследователь, смотритель таганрогского Старого кладбища Елена Алексеенко.

По мнению всех выступавших, некрополистика и археологические исследования играют важную роль в вопросах сохранения культурного наследия и исторической идентификации. Они дают богатейший материал для образовательной и музейной деятельности, в том числе для исторического просвещения и воспитания подрастающего поколения на основе истинных ценностей.

Как отметила Елизавета Липовенко, археологическая коллекция, насчитывающая около 150 тысяч единиц хранения – самая многочисленная в собрании Таганрогского музея-заповедника. Заметное место в ней занимают экспонаты, найденные при раскопках погребальных комплексов – от времён палеолита до средних веков. При этом музей-заповедник является не просто местом сосредоточения артефактов разных эпох и хранителем исторической памяти поколений, но и продуктивной исследовательской лабораторией, что выражается в создании выставок, постоянных экспозиций и открытии новых музеев. В частности, результаты археологических и исторических исследований нашли своё отражение в новой экспозиции «Таганрог: время, место, события, люди» Историко-краеведческого музея, открытой весной этого года.

Модераторами пленарного заседания выступили заместитель директора Таганрогского института имени А.П. Чехова Алексей Волвенко и декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова Валентина Агеева.

Открыл конференцию доклад старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Егора Китова, представившего результаты анализа антропологических особенностей населения Тулы со второй половины XVIII века. Исследование основано на материалах раскопок 2017-2018 годов и позволило реконструировать физический облик горожан того времени. Эта тематика была продолжена в последующем докладе заведующей отделом Краснодарского музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына Александры Абрамовой, представившей сравнительную характеристику русского населения XVI-XX веков на основе анализа остеометрических данных.

О двух братских захоронениях, обнаруженных на территории Азова, рассказал заведующий отделом Азовского музея-заповедника им. А.А. Горбенко Андрей Масловский. Исследование, в частности, даёт возможность датировать пребывание русской армии в городе в 1736-1742 годах на основе изучения монет погребения.

Старший научный сотрудник Донецкого республиканского краеведческого музея Вячеслав Подобед осветил проблему сохранения историко-культурного наследия на примере археологической экспозиции музея, рассмотрев взаимосвязь некрополей и городского ландшафта. Одним из подобных примеров является, в том числе, и Всесвятское (Старое) кладбище Ростова-на-Дону, о котором в своем выступлении рассказала старший научный сотрудник Азовского музея-заповедника им. А.А. Горбенко Елена Батиева.

Интересным оказался опыт Центрального кладбища Алма-Аты, о котором рассказал доцент Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Георгий Афонин. Он рассмотрел кладбище как уникальный памятник истории и культуры, акцентируя внимание на мемориальной скульптуре и эпитафиях, позволяющих воспринимать некрополь как «музей под открытым небом» в рамках вопроса о его музеефикации.

О юридических, исторических, краеведческих, биолокационных методах для сохранения некрополей на примере первого и второго Старо-Слободских некрополей города-курорта Кисловодска представили материал председатель общественной организации «Наследие» Андрей Харыбин, Заслуженный работник культуры РФ Сергей Савенко, член Союза писателей России Тамара Лобова и директор Краеведческого музея «Крепость» Серегей Лузин.

Итоги изучения некрополя при церкви Иоанна Предтечи в Керчи подвели в своём докладе директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко и старший научный сотрудник института Леонид Пономарёв. Представленный материал охватывал изучение захоронений священнослужителей и представителей греческой общины.

Интерес аудитории вызвал доклад доцента Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Юлии Лейбенсон и Елены Алексеенко, посвященный надгробиям с греческими эпитафиями, выявленным на некрополях Таганрога: исследователи проанализировали как существующие, так и утраченные памятники.

В совместном докладе Ярослав Прудников и настоятель Георгиевского храма Новочеркасска протоиерей Александр Луканенко ввели в научный оборот коллекцию православных крестов, найденных у станицы Старочеркасской. Была проведена атрибуция предметов по методике российской ставрографии.

Одно из традиционных направлений работы конференции охватывает изучение древних курганов. Заведующий кафедрой археологии и истории культуры ДГТУ Сергей Лукьяшко и старший преподаватель этой кафедры Михаил Русаков представили доклад об архитектурных особенностях возведения курганных насыпей.

А в докладе директора музейного комплекса «Самбекские высоты» Алексея Данильченко и директора ООО «Ростовское археологическое научно-исследовательское общество» Анастасии Щипановой были подведены итоги изучения грунтового могильника в хуторе Малая Каменка (Каменский район, Ростовская область), проведённого в 2022 году.

Археология продолжает активно развиваться и обогащаться новыми находками и открытиями. В ходе пленарного заседания были представлены результаты недавних археологических исследований на территории Ростовской области. Сотрудники ООО «ОКН-проект» (директор по науке и производству Марк Деняев, археологи Алексей Антонов, Павел Сербинов, Иван Радченко, Наталья Сычёва и Вероника Иванова) в совместном докладе подвели основные итоги работы Старочеркасского археологического отряда ООО «ОКН-проект» в 2024-2025 годах, работавшего на территории некрополя Черкасского городка.

Ещё одним традиционным направлением, представляемым на конференции, является изучением захоронений и памятников периода Великой Отечественной войны. Большой интерес участников вызвал доклад Валентины Агеевой о злодеяниях зондеркоманды СС-10А, размещавшейся в старинном здании бывшей мужской гимназии Таганрога. Доклад также осветил историю с обнаружением рва с останками жертв в 1957 году и проблему неустановленного места их перезахоронения.

Заведующая отделом Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Марина Сорокина посвятила доклад посмертной судьбе участников движения Сопротивления из русского зарубежья (Франция, Югославия, Бельгия, Болгария) и опыту увековечивания их памяти в рамках российских государственных программ. Тема судьбы советских военнопленных была затронута в выступлении руководителя научно-образовательного центра устной истории Воронежского института высоких технологий Натальи Тимофеевой. О братских захоронениях защитников донских переправ в Усть-Донецком районе, погибших летом 1942 года в ходе битвы за Сталинград, рассказал директор Раздорского этнографического музея-заповедника Михаил Мерзляков.

Был озвучен и историографический опыт исследований некрополей. Лаборант Государственного академического университета гуманитарных наук Анна Зиганшина провела аналитический обзор современных тенденций в англоязычной историографии, посвящённой некрополям Нового времени (XVIII — начало XX вв.).

В завершение пленарного заседания его участников ждала экскурсия по Литературному музею А.П. Чехова.

Завтра, 31 октября, работа конференция продолжится по секциям на площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова. По окончании запланирована экскурсия по Старому кладбищу Таганрога.

