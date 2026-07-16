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В Таганроге строят площадку для ГТО почти за 5 млн рублей

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Готовность объекта оценивается в 50%.

Новости Таганрога

В Таганроге растет популярность комплекса ГТО: за последние полгода нормативы сдавали 2 200 местных жителей. Из них более 2 000 человек успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия — золотые, серебряные и бронзовые. Власти города намерены и дальше увеличивать число таких достижений.

В рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» на улице Калинина, 106 в Таганроге строится спортивная площадка, соответствующая требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Общая стоимость проекта составляет 4,95 млн рублей. Ход работ оценила побывавшая на объекте глава Таганрога Светлана Камбулова.

В марте этого года МАУ «Стадион Торпедо» заключило договор с подрядчиком на 1,9 млн рублей (средства местного бюджета). Компания уже выполнила работы по устройству основания, монтажу освещения и установке ограждения. Кроме того, был подписан контракт с ООО «СПАРК» на поставку и оснащение площадки спортивно-технологическим оборудованием — на сумму более 3 млн рублей. Финансирование идет из федерального, областного и местного бюджетов.

Оборудование доставили 10 июля, сейчас ведутся подготовительные работы к его монтажу. Готовность объекта оценивается в 50%. По итогам визита на площадку было дано поручение проработать вопрос организации видеонаблюдения — чтобы обеспечить сохранность нового инвентаря.

Фото: скрин видео из канала в «Макс» Светланы Камбуловой

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ГТО новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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