В Таганроге продолжается покос травы на ключевых автомагистралях

В Таганроге подрядной организацией интенсивно ведутся работы по удалению карантинной и сорной растительности. Напомним, к покосу травы коммунальные службы приступили 8 апреля.

Работы включают в себя скашивание травы на обочинах автомобильных дорог, разделительных полосах и полосах отвода. Комплекс мероприятий предусматривает сбор, погрузку и вывоз скошенной растительности для последующей утилизации.

«14 апреля покос проводился на улицах Бакинской, Ленина и Марцевском треугольнике», — информирует МКУ «Благоустройство».

Ранее успешно завершены работы по покосу травы на следующих участках: улица Петровская, переулок Мечниковский, улица М. Жукова, переулок Смирновский, улица Шевченко и Николаевское шоссе.

Параллельно в городе ведутся плановые работы по дератизации городских территорий. Они предусматривают обработку тех мест, где есть риск появления грызунов, в том числе вблизи контейнерных площадок.

«Важное уточнение для жителей — работы по дератизации на территориях, прилегающих к МКД (в том числе около контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории), проводятся управляющими компаниями многоквартирных домов», — пояснили в учреждении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге субботник и День древонасаждений пройдут 18 апреля.

Фото: МКУ «Благоустройство»

