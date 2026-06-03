22-летний таганрожец задержан за покушение на сбыт крупной партии «синтетики»

Молодой человек действовал по указке куратора в «теневом» Интернете.

В Таганроге задержали молодого человека, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. У него изъяли более 100 граммов запрещенного вещества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Таганрогу, оперативники уголовного розыска из отдела полиции № 2 получили информацию о причастности местного жителя к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки эти данные подтвердились. Выяснилось, что 22-летний таганрожец действовал по указанию куратора интернет-магазина, работающего в теневом сегменте Сети. Получив координаты тайника, он забрал наркотики и хранил их для последующей продажи на территории города, но его планы пресекли полицейские.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила 108,52 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности фигуранта и его возможных соучастников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО