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Под Таганрогом на 9 лет осудили мужчину, зарезавшего приятеля во время застолья

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В Неклиновском районе вынесли приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве своего знакомого.

Новости Таганрога

Суд счел доказательства, собранные Неклиновским межрайонным следственным отделом, достаточными для вынесения обвинительного вердикта по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установило следствие, в январе этого года мужчина находился в жилом доме в селе Покровском вместе с 52-летним приятелем. Во время распития спиртного между ними вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи. От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте.

«На время предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Следователи провели комплекс мероприятий для сбора доказательств: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области обвиняемому в стрельбе по подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

Изображение от Mateus Andre на Freepik

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Таганрогская правда

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