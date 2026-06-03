«Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес

В партии поддерживают позицию общественной организации малого бизнеса «Опора России», что любые изменения налоговых условий для бизнеса должны быть просчитаны и понятны всем.

Когда речь идет о предпринимателях, создающих рабочие места и обеспечивающих развитие страны, важно сначала оценить эффект действующих мер, а уже потом принимать новые решения, подчеркнула координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

«Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей. Наша задача – создавать правильные условия для развития бизнеса», – отметила Альфия Когогина.

Стоит отметить, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов Народной программы «Единой России».

На основе материалов сайта «Единой России», фото: «Единая Россия»