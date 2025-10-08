В Таганроге продолжается поэтапный ремонт оборудования и сетей электроснабжения

О ходе работ по реконструкции энергетического комплекса города рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Провела очередную встречу с начальником производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» Виталием Абрамовым. Обсудили промежуточные результаты работы энергетиков по повышению надежности энергообеспечения горожан, а также объектов коммунальной инфраструктуры и социально-значимых объектов», — сообщила глава города.

С начала 2025 года персоналом таганрогского филиала ПАО «Россети ЮГ» выполнены работы по капитальному ремонту, техническому обслуживанию 59 трансформаторных подстанций, 16 силовых трансформаторов, 3 км кабельных линий, 3,8 км воздушных линий. Проведенные работы позволили восстановить надежные эксплуатационные характеристики оборудования и существенно повысить качество поставляемой электрической энергии потребителям города.

По инвестиционной программе предприятия в 2025 году выполнена реконструкция двух кабельных линий 10 кВ от ПС Т-27, кабельной линии 6 кВ. РП-5 ТП-208, двух кабельных линий 6 кВ. от ПС Т-11 до РП-1. Данные мероприятия увеличили надежность электроснабжения 7200 потребителей района «Русское поле» и 21 062 потребителей Центрального района города.

Вместе с Виталием Абрамовым Светлана Камбулова посетила ряд объектов, в том числе трансформаторную подстанцию по пер. Итальянскому, 97, где уже завершены работы по реконструкции оборудования.

Энергетики выполнили монтаж блочной комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором мощностью 630 кВА; однофазных счетчиков электрической энергии — 292 штуки; трехфазных счетчиков электрической энергии — 4 штуки; замену провода питающих вводов 0,23 – 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод — 296 штук; реконструкцию высоковольтной линии 0,4 кВ протяженностью 2,4 км с заменой опор и проводов.

Благодаря реализации данного инвестиционного проекта были полностью обновлены электрические сети, обеспечивающие надежное энергоснабжение жителей ул. Энгельса, пер. Итальянского, ул. К. Либкнехта, ул. Шевченко, пер. Спускного.

«Теперь более 1296 человек, проживающих в этом районе, смогут пользоваться качественным и бесперебойным электроснабжением», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой