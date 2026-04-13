В Таганроге продолжается набор на военную службу по контракту

В условиях современных вызовов и угроз защита Отечества становится не просто долгом, а осознанным выбором тысяч молодых людей по всей России.

В Таганроге растет интерес к службе по контракту в Вооруженных Силах РФ.

«Жители города делают решительный шаг — заключают контракт с Министерством обороны и встают на путь профессиональной военной службы», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Служба по контракту сегодня — это не только возможность послужить своей стране в трудное время, но и реальный шанс выстроить стабильную карьеру, обеспечить семью социальными гарантиями и получить достойные условия для жизни.

Одним из главных стимулов для желающих служить по контракту стало существенное увеличение финансовых выплат. При заключении контракта военнослужащий может получить единовременную выплату до 3,4 млн рублей, включающую:

3 млн рублей из бюджета Ростовской области;

400 тыс. рублей из федерального бюджета.

Также выплачивается ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей.

Правительство РФ и Правительство Ростовской области обеспечивают комплексную поддержку контрактникам и их семьям. Сегодня действует более 70 мер социальной поддержки, включая как федеральные, так и региональные льготы.

Для тех, кто готов сделать выбор в пользу служения Родине, необходимо обращаться:

в Военный комиссариат Таганрога, ул. Александровская, 37, телефон: 8 (8634) 61-11-14;

в пункт отбора Ростова-на-Дону, ул. Оганова, 22, телефон: 8 (863) 235-15-23

Специалисты помогут пройти все этапы: от консультации и оформления документов до прохождения медкомиссии и заключения контракта.

«Выбор профессии военного — это всегда вызов, требующий мужества, ответственности и силы духа. Именно такие люди сегодня нужны стране — те, кто готов встать на защиту мира, порядка и безопасности своих соотечественников», — почеркнула Светлана Камбулова.

Фото пресс-службы ЮВО