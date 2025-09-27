Главная » Город

В Таганроге при храме открывается «Клуб мудрых мам»

В Таганроге директор воскресной школы при храме Рождества Пресвятой Богородицы Ольга Петровна Харченко запускает уникальный проект «Клуб мудрых мам».

Каждую первую субботу месяца в 11.00 таганрогские мамы смогут прийти и услышать ответы на те вопросы, которые их волнуют, получить профессиональную помощь высококомпетентного психолога, поделиться своими навыками, попросить совета у более опытных мам.

Все желающие приглашаются на первую встречу, посвященную вопросам «материнского выгорания». Встреча состоится 4 октября в 11.00 на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: 1-я Линия, 152.

Мария Ланкина, фото предоставлено автором

