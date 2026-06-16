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В Таганроге появится новая площадка для сдачи норм ГТО

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Строительство 12 комплексов на Дону профинансировано из федерального и областного бюджетов.

Новости Таганрога

В 2026 году в Ростовской области появится 12 новых площадок для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Спортивные объекты установят в Таганроге, а также Ростове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Звереве, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, Аксайском, Каменском и Мясниковском районах.  

Как рассказал министр по физической культуре и спорту Алексей Обвинцев, работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Общий объем финансирования составит 37,2 млн рублей. Из них 30,5 млн рублей выделено из федерального бюджета, 5,7 млн — из областного и 1 млн рублей — из муниципальных бюджетов.  

В муниципалитетах уже завершено устройство оснований для будущих площадок, заключены контракты на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования. Ожидается, что оборудование доставят и установят в ближайшее время.  

«Строительство всех 12 спортивных площадок ГТО планируется завершить до 1 сентября. Эти объекты станут доступными и современными пространствами для занятий физической культурой и выполнения нормативов ГТО для жителей всех возрастов, — отметил Алексей Обвинцев.

Фото: donland.ru

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ГТО новости спортивная инфраструктура Таганрог
Таганрогская правда

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