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В Таганроге после ремонта коллектора начнут восстанавливать дорогу на улице 1-й Котельной

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В Таганроге завершается капитальный ремонт трех аварийных участков главного канализационного коллектора. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, подрядчик уже закончил технические работы на двух отрезках сети.

#ЖКХ

Напомним, в мае текущего года были полностью завершены работы на участке между улицей Мало-Почтовой, 32 и улицей 2-й Котельной протяженностью 271 метр, а также на улице Мало-Почтовой между домами № 46 и № 32 (156 метров). Сейчас на этих объектах проводится экспертиза и приемка выполненных работ.

Третий, самый протяженный и сложный участок коллектора, пока остается в работе. Его длина составляет 1139 метров — от улицы Железнодорожной до улицы Мало-Почтовой. Работы на нем разбиты на три этапа.

Первый этап был полностью завершен еще в 2024 году. Второй этап (399 метров) имеет 100-процентную техническую готовность. Третий, заключительный этап (555 метров) подрядная организация планирует завершить до конца сентября 2026 года.

Подрядчиком выступает компания «Современные системы реновации». Средства на проект в размере 225 млн рублей были выделены в прошлом году из регионального бюджета при поддержке губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

После окончания всех работ на коллекторе начнется восстановление дорожного полотна в местах проведения ремонта. Особое внимание обещают уделить улице 1-й Котельной — именно оттуда поступает наибольшее количество жалоб от жителей. В администрации признают недовольство горожан: временная отсыпка щебнем и фрезерованным асфальтом — вынужденная мера, которая не решает проблему в долгосрочной перспективе. Полноценный ремонт дороги будет выполнен только после завершения всех работ на коллекторе.

«Объект находится на особом контроле. Это один из самых важных инфраструктурных проектов последних лет, реализация которого позволит значительно повысить надежность работы всей городской канализации», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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