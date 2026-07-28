Ситуация на АЗС Таганрога: очереди заметно сократились

Топливо доступно на 27 заправках Таганрога, также зафиксировано снижение цен на бензин.

Таганрогские власти продолжают ежедневный мониторинг автозаправочных станций, отслеживая наличие топлива и динамику цен. Собранные данные оперативно передаются в областное министерство промышленности и энергетики для координации работы и контроля ситуации в регионе. Заместитель главы администрации Таганрога по экономике Олег Шеховцов доложил о текущей обстановке с горючим на городских заправках.

По данным на 28 июля, на сетевых АЗС («Роснефть», «Лукойл», «Газпром») очереди заметно сократились по сравнению с прошлой неделей. АИ-92 доступен на 24 заправках (неделей ранее — на 17). Цены варьируются от 65,05 рубля («Газпром») до 129 рублей («АВТО МОБИЛ»). АИ-95 представлен на 19 АЗС (ранее на 16), стоимость — от 72,05 рубля («Роснефть») до 150 рублей («АЗС №1»). Дизельное топливо есть на 27 станциях (неделю назад — на 21), цена — от 76,50 рубля («Газпром») до 128 рублей («АВТО МОБИЛ»).

Сравнение средних цен за неделю (с 21 по 28 июля) показало снижение: АИ-92 подешевел на 8,8%, АИ-95 — на 8,4%, ДТ — на 9,7%. Администрация города продолжает держать ситуацию под контролем.