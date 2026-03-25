В Таганроге полиция задержала администратора хакерского форума с 147 тысячами пользователей

В Таганроге задержан подозреваемый в администрировании крупной международной хакерской площадки, через которую четыре года велась торговля украденными персональными данными. Операцию провели сотрудники БСТМ МВД России совместно с коллегами из Ростовской области.

По данным следствия, на платформе были размещены сотни миллионов учетных записей, банковские реквизиты, логины, пароли и корпоративные документы, добытые в результате взломов. Форум объединял свыше 147 тысяч пользователей, которые могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для мошеннических действий. В ходе обыска по месту жительства задержанного были изъяты технические средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и шестой статьи 272.1 УК РФ.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.

Фото и видео пресс-службы МВД России

