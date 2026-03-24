В Таганроге полиция узнала о нарушении общественного порядка в подъезде МКД в ходе мониторинга СМИ

Правоохранители устанавливают круг причастных к противоправным действиям.

В Таганроге полиция начала проверку после сообщений о нарушении общественного порядка в подъезде многоквартирного дома. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в ходе мониторинга средств массовой информации.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента. Основное внимание уделяется установлению лиц, которые могут быть причастны к противоправным действиям. Точный адрес дома и подробности случившегося пока не разглашаются, пока идет процесс сбора информации.

