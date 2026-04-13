В Таганроге полиция проводит проверку по поводу «расстрела» остановочного павильона

Публикацию о повреждении стекла остановки правоохранители выявили в ходе мониторинга сети Интернет.

В Таганроге полиция начала выяснение обстоятельств повреждения остановочного павильона на территории города после публикации об том в сети Интернет. На видеоролике видно, что повреждено стекло каркаса остановки, по мнению авторов публикации, «на стекле видны следы применения оружия».

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — отреагировали на произошедшее в донской полиции.

Фото: скрин видео «Это Ростов — Новости Главный радар»

