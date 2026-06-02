В Таганроге стартовала первая смена в пришкольных лагерях

Более 2,5 тысячи детей начали отдых в лагерях дневного пребывания города.

В Таганроге 1 июня стартовала первая летняя смена в пришкольных лагерях. Более 2,5 тысячи юных жителей города проведут первый летний месяц в лагерях дневного пребывания, где сделано все, чтобы детям было интересно, комфортно и безопасно.

Для ребят подготовлена насыщенная программа: творческие занятия, спортивные мероприятия, походы в кино и парки, посещение бассейна и многое другое. В этом году лагеря дневного пребывания открылись на базе 25 образовательных организаций — 21 школы и 4 учреждений дополнительного образования.

Также с 1 июня начались смены в загородных оздоровительных центрах. На отдых и санаторное лечение направлены 203 ребёнка льготных категорий, в том числе 43 ребёнка из семей военнослужащих. В настоящее время активно ведётся работа по формированию второй смены.

«Желаю всем детям отличного настроения, новых друзей, крепкого здоровья и незабываемых летних впечатлений! Пусть они как следует отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом!» — напутствовала юных таганрожцев глава Таганрога Светлана Камбулова.

