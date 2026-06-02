Готовь сани летом: до 1 июля в Таганроге утвердят новую схему теплоснабжения

Как город готовится к предстоящему отопительному сезону рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова: ведется ремонт котельных, теплотрасс, проводятся гидравлические испытания.

В Таганроге подготовка к отопительному сезону вышла на активную стадию: городские службы и ресурсоснабжающие организации проводят плановые ремонты котельных, гидравлические испытания сетей и замену аварийных участков трубопроводов. Состоялось еженедельное заседание городского штаба, на котором власти обсудили с управляющими компаниями и представителями ресурсных организаций текущие задачи и проблемные вопросы.

В настоящее время плановый ремонт проходят три городские котельные: на улице Свободы, 100-д (с 20 мая по 2 июня), в переулке Некрасовском, 21-1 (с 27 мая по 9 июня) и в переулке 1-м Новом, 18-а (с 2 по 15 июня). Уже завершен планово-предупредительный ремонт на шести котельных — на улицах Инструментальной, 15-8, Театральной, 17-1, в переулке Смирновском, 30-б, на улицах Комарова, 7, Дзержинского, 31 и в переулке Редутном, 4-1.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации ведут гидравлические испытания тепловых сетей. Из 1082 многоквартирных домов испытания уже завершены в 271. Аналогичная работа идет в учреждениях социальной сферы — все работы выполняются строго по графику.

Продолжается капитальный ремонт 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 5600 метров. В активной фазе работы на пяти участках: на улицах П. Тольятти, Желябова, Турубаровых и С. Лазо. Параллельно ведется монтаж нового котельного оборудования на котельных по улицам Заводской, 1 и Химической, 11.

На заседании штаба отдельно обсудили готовность многоквартирных домов. Ответственность управляющих компаний здесь особенно высока: специалисты УК обязаны провести осмотры домов, выполнить ремонт инженерных систем и весь необходимый комплекс работ. Это не формальность — от этого зависит комфорт и безопасность жителей в каждом доме.

Комиссия с участием специалистов «Ростехнадзора» провела проверку нескольких теплоснабжающих организаций города. По результатам составлены графики по доработке выявленных замечаний. Все замечания будут устранены в установленные сроки.

«До 1 июля утвердим новую схему теплоснабжения муниципального образования «Город Таганрог» – это стратегически важный документ для развития всей системы теплоснабжения», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, пообещав и в дальнейшем информировать горожан обо всех планах и этапах подготовки инфраструктуры и жилого фонда к отопительному сезону 2026/2007.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой