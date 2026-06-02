По иску прокуратуры многодетной матери из Таганрога сделали перерасчет пенсии почти на 150 тыс. рублей

В трудовой стаж женщины не были включены периоды ухода за детьми.
В Ростовской области прокуратура добилась восстановления пенсионных прав матери троих детей. Жительница Таганрога обратилась в надзорное ведомство с жалобой на нарушение законодательства.
В ходе проверки выяснилось, что в трудовой стаж многодетной женщины ранее не были включены периоды ухода за детьми. Из-за этого она имела право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, но выплата так и не была произведена.
Прокуратура обратилась в суд для защиты прав заявительницы. После вмешательства ведомства женщине назначили положенную пенсию и сделали перерасчет на сумму почти 150 тысяч рублей.
Фото: прокуратура РО
