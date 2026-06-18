В Таганроге подвели итоги спартакиады пришкольных лагерей

Свои летние каникулы в них проводят свыше 2,5 тыс. детей.

Более 2,5 тысячи таганрогских школьников проводят первый месяц лета активно и с пользой — в пришкольных лагерях города. Дети участвуют в творческих мастер-классах, посещают кинотеатры и парки, находят новых друзей и занимаются спортом.

Сегодня на стадионе «Торпедо» прошла Спартакиада пришкольных лагерей первой смены. Ученики разных школ соревновались в двух дисциплинах: дартсе и эстафетах, демонстрируя скорость, ловкость и умение работать в команде. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, каждый мог проявить себя и поддержать товарищей.

По итогам состязаний в «Веселых стартах» первое место заняла школа № 6, второе — школа № 37, третье — школа № 30. В дартсе победила школа № 37, второе место у школы № 12, третье — у школы № 24.

Такие соревнования помогают выявить юные таланты, прививают любовь к физкультуре и укрепляют командный дух. Все участники получили заряд бодрости, а победителей наградили грамотами и медалями.

«Благодарю организаторов, педагогов и вожатых за то, что делают летний отдых наших детей по‑настоящему интересным, насыщенным и полезным, — написала в своих соцсетях глава Таганрога Светлана Камбулова. — Впереди ещё много спортивных стартов и ярких побед — так держать!».

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой