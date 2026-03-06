Главная » Новости Таганрога

В Таганроге подвели итоги муниципального этапа Спартакиады по волейболу среди студенток колледжей и техникумов

Команда победительниц примет участие в финале Спартакиады в Ростове в конце апреля.

Новости Таганрога

В Таганроге завершился муниципальный этап Спартакиады по волейболу среди команд девушек — учащихся профессиональных образовательных организаций города, который является отборочным этапом к финалу Спартакиады Ростовской области.

Участие в состязаниях муниципального этапа приняли сильнейшие спортсменки из колледжей и техникумов — всего 7 команд.

«Каждая продемонстрировала исключительную волю к победе, а также высокий уровень технической и тактической подготовки. Яркие игровые моменты и напряжённая борьба подтвердили: студенческий волейбол в нашем городе развивается и находится на достойном уровне», — прокомментировала спортивное событие глава Таганрога Светлана Камбулова.

Победителем муниципального этапа стала команда Политехнического института (филиала) ДГТУ в Таганроге. Финальный этап Спартакиады Ростовской области пройдет в донской столице с 24 по 26 апреля.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

новости спартакиада молодежи спорт Таганрог
