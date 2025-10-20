Главная » Город

В Таганроге по программе капремонта обновили крышу 102-летнего особняка

На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В октябре 2025 года, в соответствии с региональной программой, проведен капитальный ремонт крыши дома по адресу: пер. Антона Глушко, 44.

Город

Работы в Таганроге выполняла подрядная организация ООО «Триумф».

В двухэтажном МКД 1923 года постройки сняли старое покрытие крыши и заменили его на современную металлочерепицу. Специалисты отремонтировали вентиляционные каналы, установили на них «колпаки», утеплили чердак, обновили стропильные системы.

«Работы по капитальному ремонту выполнены с целью повышения надежности и долговечности крыши, а также обеспечения комфортных условий для жителей», — сообщает НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте организации.

Ранее мы рассказывали, что фасад и фундамент многоквартирного дома 1917 года постройки обновили в Таганроге.

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта в Ростовской области»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости ремонт домов Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru