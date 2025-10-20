В Таганроге по программе капремонта обновили крышу 102-летнего особняка

В октябре 2025 года, в соответствии с региональной программой, проведен капитальный ремонт крыши дома по адресу: пер. Антона Глушко, 44.

Работы в Таганроге выполняла подрядная организация ООО «Триумф».

В двухэтажном МКД 1923 года постройки сняли старое покрытие крыши и заменили его на современную металлочерепицу. Специалисты отремонтировали вентиляционные каналы, установили на них «колпаки», утеплили чердак, обновили стропильные системы.

«Работы по капитальному ремонту выполнены с целью повышения надежности и долговечности крыши, а также обеспечения комфортных условий для жителей», — сообщает НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области».

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте организации.

Фото: НКО «Фонд капитального ремонта в Ростовской области»