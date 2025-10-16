Главная » #ЖКХ

В Таганроге планируют ремонт ливневки и асфальта под «Черным мостом»

На плохое состояние дороги под мостом в переулке Малом Садовом жители Таганрога жалуются в соцсетях. Они считают, что это место представляет серьезную опасность для автомобилистов.

По причине сильного износа асфальтового покрытия водители вынуждены объезжать ямы по встречной полосе. Ситуация усугубляется во время дождей, когда выбоины под мостом заливает вода и они превращаются в ловушки для автомобилей. Таганрожцы просят городские коммунальные службы привести дорогу в порядок.

Как нам сообщили в администрации Таганрога, уже подписан контракт на ремонт ливневой системы в переулке Малом Садовом. Также в процессе работ планируется укладка асфальта.

«Ремонт будет проведен в ближайшее время после поступления финансирования», — уточнил источник.

Ранее мы рассказали, когда исчезнет яма на Николаевском кольце.

