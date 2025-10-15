Когда исчезнет яма на Николаевском кольце: комментарий администрации Таганрога

В Таганроге большая выбоина образовалась на дороге в районе Николаевского кольца. Рядом с ней на асфальте даже появилась предупреждающая надпись – «Яма».

Как пишут очевидцы в соцсетях, предупреждение для водителей якобы написал на асфальте инспектор ДПС. Горожане просят власти Таганрога решить проблему и привести этот участок дороги в порядок.

За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, что 10 октября в районе дома № 137 по улице Транспортной выполнена отсыпка поврежденного места асфальтогранулятом.

«Повторная отсыпка будет проведена до конца текущей недели», — уточнили в администрации.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»