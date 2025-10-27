Главная » Новости Таганрога

В Таганроге планируют организовать фестиваль видеопроектов, посвященный святому старцу Павлу

27 октября в Ростовской области стартовали юбилейные XXX Димитриевские образовательные чтения. Таганрог традиционно принимает участие в этом форуме, ставшем важной площадкой для обсуждения самого широкого круга вопросов.

«В нашем городе реализуется ряд просветительских проектов, в которых принимают активное участие не только образовательные организации, но и Церковь, казачество, библиотеки и музеи», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Тема чтений 2025 года — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

За две недели регионального этапа пройдут десятки секций и самых различных мероприятий.

Сегодня в Таганроге состоялся «круглый стол» «Святыни Донского края как элемент духовного воспитания молодежи». Участники мероприятия познакомились с успешными образовательными проектами, направленными на воспитание нравственности. Реализуют их педагогические коллективы города совместно с представителями православной церкви.

Один из таких проектов посвящен праведному старцу Павлу Таганрогскому. В ближайшее время он может получить свое развитие. В планах — создание краеведческого курса «Павловский Таганрог» для внеурочных занятий в образовательных учреждениях, электронного методического пособия. А также организация Павловского фестиваля творческих видеопроектов, фильмов о святом праведном Павле Таганрогском и его последователях.

«Уверена, такие совместные усилия церкви и педагогического сообщества по формированию патриотизма через изучение культурного наследия и традиций малой родины дадут свои плоды. Благодарю главу Донской митрополии владыку Меркурия за содействие в развитии системы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — отметила Светлана Камбулова.

Фото Telegram-канал Светланы Камбуловой

Павел Таганрогский православие проекты Светлана Камбулова Таганрог фестиваль
