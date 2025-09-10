В Таганроге отреставрирован фасад исторической пятиэтажки на Октябрьской площади

О преображении пятиэтажного жилого дома по ул. Фрунзе, 3 постройки 1940 года рассказал музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Музей внес свой вклад в дело установления исторической справедливости. Сотрудники подготовили справку, в которой рассказали не только о самом доме, но и об общих принципах архитектуры 1930-х – 1950-х годов — стиле, который носит название сталинского неоклассицизма (довоенный период) и сталинского ампира (начало 1950-х годов). Также были подобрали архивные фотографии и эскизные проекты домов того времени, выполненные в цвете. Художник Владимир Верготи разработал цветовое решение фасадов дома, и оно было одобрено.

«Редкий в последнее время случай, когда «стало» однозначно лучше, чем «было»! Наконец, здравый смысл взял верх, и дому — замечательному образцу сталинского неоклассицизма — вернули приличный вид взамен многолетнего зеленого недоразумения», — считают в музее.

До ремонта

Дом на ул. Фрунзе, 3 был построен для инженеров-специалистов завода «Красный котельщик» и сдан в эксплуатацию в 1940 году. Строительство осуществлялось на участке, который до революции принадлежал Гиршу Хаимовичу Фельдману, отцу знаменитой в будущем артистки Фаины Раневской. Расположенные здесь два старых кирпичных дома были разрушены в ходе строительства многоэтажки.

Пятиэтажный дом специалистов стал первой крупномасштабной постройкой, с которой начался долгий процесс глобальной реконструкции бывшей Петровской (Соборной) площади, завершенный лишь в 1970 году. Вплоть до 1950-х годов этот дом оставался главной высотной доминантой площади, сильно пострадавшей в годы войны от ударов авиации и артобстрелов.

Архивное фото

После освобождения города площадь привели в порядок, благоустроили, а позднее реконструировали. В 1950-е годы по проектам архитекторов А. Сощенко, С. Симоновича и В. Григора здесь выстроили жилые дома, из которых сложился характерный для своей эпохи ансамбль из пяти зданий (общежитие ТРТИ — Октябрьская площадь 5, два дома судостроителей (Октябрьская площадь 2 и 4) и два дома завода «Красный котельщик» (Октябрьская площадь, 9 и Фрунзе, 3).

Все они составляют единый ансамбль застройки и, принимая решение о цветовом решении фасадов дома по ул. Фрунзе, 3, это здание невозможно было рассматривать в отрыве от архитектурного оформления всей площади. Решение это было тем более ответственное, что дом, занимая угловое пространство в квартале, имеет значительный масштаб и хорошо просматривается с множества точек зрения.

Фото из архива музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»