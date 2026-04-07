В Таганроге отремонтировали кольцевую развязку на Николаевском шоссе

6 апреля в Таганроге завершен карто-ямочный ремонт кольцевой развязки в районе улицы Транспортной и Николаевского шоссе, сообщает МКУ «Благоустройство».

Рабочие заасфальтировали ранее подготовленные дорожные карты. В процессе работ были выполнены все необходимые технологические этапы: обеспыливание поверхности и пропитка битумом.

Напомним, что дорожные службы приступили к карто-ямочному ремонту на минувшей неделе и отфрезеровали 640 квадратных метров старого покрытия.

Фото МКУ «Благоустройство»