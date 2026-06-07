Погода в Таганроге 7 июня: солнечно, днем + 26°С, легкий ветер, магнитное поле — слабо возмущено

Сегодня, в воскресенье, таганрожцы могут рассчитывать на комфортную, теплую, но пока еще не слишком жаркую погоду. В течение дня — много солнца, небольшой ветер переменного направления, уровень магнитного возмущения немного превышает норму.

Утром температура воздуха составила +22 °С, по ощущениям — на 2-3 градуса теплее. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Днем изменит направление на южный, а потом — юго-западный, но усиливаться не будет. Днем воздух прогреется до 26-27 градусов выше нуля, вечером — +24 °С, а ночью не опустится ниже 20 градусов тепла.

Осадков и даже облачности на сегодня синоптики не прогнозируют — в течение дня уверенно солнечно, высокий УФ-индекс. Уровень влажности меняется: от 62% утром до 44% днем, вечером вновь немного поднимется. Атмосферное давление составляет 760 мм ртутного столба.

Магнитное поле — несколько выше нормы, оценивается на 3 балла, что соответствует уровню слабой бури. Завтра ожидается усиление геомагнитного возмущения на несколько пунктов, что требует от метеочувствительных людей бережного отношения к своему самочувствию.

Температура воды в Таганрогском заливе — +23°С. Световой день увеличился до 15 часов 47 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.29, заход ожидается в 20.16.

Фото из архива