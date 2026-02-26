Главная » #Образование

В Таганроге отмечается 10-летие общецерковного прославления святого праведного Павла Таганрогского

На чтение 2 мин Просмотров 53 Опубликовано

В городе проходит Павловский фестиваль, идея которого прозвучала в ходе XXX Димитриевских образовательных чтений.

О старте в городе Павловского фестиваля «Духовный подвиг длиною в жизнь», посвященного 10-летию общецерковного прославления святого праведного Павла Таганрогского, сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова. Проект реализуется управлением образования города при поддержке Таганрогского благочиния.

«Имя святого праведного Павла Таганрогского занимает особое место в духовной истории города. Этот удивительный старец всей своей жизнью явил яркий пример подвига святости в миру. Десятилетие общецерковного прославления — не просто юбилейная дата: это повод осмыслить духовный завет, оставленный праведным старцем, и понять, как его жизненный пример может стать нравственным ориентиром для современных детей, их родителей и педагогов», — написала глава города.

Торжественное открытие фестиваля прошло в храме великомученика Георгия Победоносца, а фестивальные встречи проходят на пилотных образовательных площадках — в лицее № 7 и школах № 9, 12, 22, 34. Здесь дети, родители, педагоги и представители городского духовенства в ходе диалога и совместного творчества постигают духовное наследие родного города и святого Павла Таганрогского.

В рамках фестиваля запланированы исследовательские проекты, художественные и литературные работы, посвященных жизни праведного Павла.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

новости образование Светлана Камбулова старец Павел Таганрог
