В Таганроге открылся XIV фестиваль искусств «Старшее поколение»

Участниками фестиваля 2025 года стали более двухсот человек из Таганрога и Неклиновского района.

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В Таганроге в преддверии этого праздника ежегодно проходит фестиваль искусств «Старшее поколение». Он помогает привлечь внимание общества к проблемам старшего поколения, поддержать их творческие способности и дать возможность проявить таланты.

Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Организаторами мероприятия выступают управление социальной защиты населения, управление культуры и Городской дом культуры.

24 сентября в ГДК состоялось открытие XIV фестиваля искусств «Старшее поколение». Первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева обратилась к участникам с приветственным словом. Она отметила важность фестиваля, который стал масштабным мероприятием, направленным на поддержку и популяризацию творчества пожилых людей. И пожелала всем крепкого здоровья, энергии, бодрости, оптимизма и больших успехов в творчестве.

На суд жюри было представлено 64 творческих номера, в которых участвовали более двухсот человек. Каждый год количество участников растёт. Представители старшего поколения удивляют жюри и зрителей своими талантами, интересными постановками и яркими костюмами. На сцене звучали песни, стихи, проза, исполнялись танцы и музыкальные композиции. Многие номера были посвящены военной тематике.

Традиционно в фестивале участвуют коллективы не только Таганрога, но и других территорий. В этом году гости мероприятия приехали из Неклиновского района Ростовской области.

Завершится фестиваль 30 сентября большим гала-концертом и награждением победителей.

Фото: УСЗН Таганрога