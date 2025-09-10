В Таганроге открылся тематический офис Сбера, посвящённый Антону Чехову

Это событие стало важным шагом в реализации стратегии банка, направленной на интеграцию культурного наследия региона в деятельность компании.

Отделение расположено на улице Чехова, 128, корпус 1. Его площадь составляет более 300 квадратных метров. В открытии офиса приняли участие управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, глава города Светлана Камбулова и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко.

Офис оформлен в стиле, отражающем литературное и историко-культурное наследие Таганрога. Особое внимание уделено Антону Павловичу Чехову — выдающемуся уроженцу города, который провёл здесь своё детство и юность, а позже активно участвовал в развитии культурной и общественной жизни. В интерьере офиса можно увидеть названия произведений Чехова, его портрет и карту с памятными местами, связанными с писателем. Рядом с картой размещён QR-код, ведущий к аудиокнигам с произведениями Чехова.

Для гостей офиса предусмотрена книга пожеланий, в которой каждый из почётных участников церемонии оставил свои напутствия.

Константин Бугрим подчеркнул, что открытие офиса в Таганроге является частью стратегии ответственного бизнеса, учитывающей культурные особенности региона. В марте банк уже открыл офис с казачьей тематикой в Новочеркасске, а теперь, в сотрудничестве с городским музеем, реализовал концепцию, посвящённую творчеству Антона Чехова.

«В этом году отмечается 165-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. И открытие тематического офиса Сбера — ещё одно значимое событие в копилку празднования юбилея нашего великого земляка. Думаю, что новое банковское отделение станет любимым местом не только для жителей города, но и для его гостей», — отметила Светлана Камбулова.

Фото Евгения Чистякова