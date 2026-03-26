Главная » #Память

В Таганроге открыли мемориальную доску бывшему начальнику УВД Ивану Бондаренко

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

С инициативой по увековечению его памяти выступили сотрудники таганрогского УМВД.

В Таганроге увековечили память бывшего начальника городского УВД, полковника полиции Ивана Бондаренко. Мемориальная доска в честь заслуженного сотрудника МВД и почетного гражданина города открыта сегодня на фасаде здания Управления МВД России по адресу: улица Александровская, 45.

Инициатива по установке памятного знака принадлежит сотрудникам таганрогского УМВД. О заслугах Ивана Клавдиевича Бондаренко напомнила глава Таганрога Светлана Камбулова, которая вместе с депутатами Городской думы и представителями таганрогской полиции и ветеранами принимала участие в церемонии открытия памятной доски.

Иван Клавдиевич Бондаренко прошел путь от рядового милиционера-инспектора ОБХСС до руководителя городского управления внутренних дел. Возглавляя таганрогскую милицию в сложные 90-е годы, он добился значительного улучшения раскрываемости преступлений и снижения количества тяжких преступлений, обеспечив безопасность и порядок в городе.

Под его руководством также были реализованы масштабные проекты по укреплению материально-технической базы: построены и реконструированы здания ГАИ и отдела милиции № 3, оборудовано современное помещение паспортно-визовой службы, создан оздоровительный центр для сотрудников и усилена их социальная защищенность.

Глава города подчеркнула, что решение об установке доски было принято с учетом мнения общественности. Вопрос всесторонне рассматривался на заседании городской комиссии по топонимике, а также выносился на опрос жителей через официальный портал администрации и газету «Таганрогская правда». Идею поддержали таганрожцы и депутаты Городской думы.

Мемориальная доска призвана стать символом служения закону и сохранить память о профессионале, заслужившем репутацию человека чести.

Фото: Канал Светланы Камбуловой в МАХ.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

мемориальная доска новости память Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru