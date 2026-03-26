В Таганроге открыли мемориальную доску бывшему начальнику УВД Ивану Бондаренко

С инициативой по увековечению его памяти выступили сотрудники таганрогского УМВД.

В Таганроге увековечили память бывшего начальника городского УВД, полковника полиции Ивана Бондаренко. Мемориальная доска в честь заслуженного сотрудника МВД и почетного гражданина города открыта сегодня на фасаде здания Управления МВД России по адресу: улица Александровская, 45.

Инициатива по установке памятного знака принадлежит сотрудникам таганрогского УМВД. О заслугах Ивана Клавдиевича Бондаренко напомнила глава Таганрога Светлана Камбулова, которая вместе с депутатами Городской думы и представителями таганрогской полиции и ветеранами принимала участие в церемонии открытия памятной доски.

Иван Клавдиевич Бондаренко прошел путь от рядового милиционера-инспектора ОБХСС до руководителя городского управления внутренних дел. Возглавляя таганрогскую милицию в сложные 90-е годы, он добился значительного улучшения раскрываемости преступлений и снижения количества тяжких преступлений, обеспечив безопасность и порядок в городе.

Под его руководством также были реализованы масштабные проекты по укреплению материально-технической базы: построены и реконструированы здания ГАИ и отдела милиции № 3, оборудовано современное помещение паспортно-визовой службы, создан оздоровительный центр для сотрудников и усилена их социальная защищенность.

Глава города подчеркнула, что решение об установке доски было принято с учетом мнения общественности. Вопрос всесторонне рассматривался на заседании городской комиссии по топонимике, а также выносился на опрос жителей через официальный портал администрации и газету «Таганрогская правда». Идею поддержали таганрожцы и депутаты Городской думы.

Мемориальная доска призвана стать символом служения закону и сохранить память о профессионале, заслужившем репутацию человека чести.

Фото: Канал Светланы Камбуловой в МАХ.