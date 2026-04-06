В Таганроге отключили свет на 12 улицах и в двух дачных товариществах

6 апреля в Таганроге останутся без света жители более десятка улиц и двух дачных товариществ, плановые работы на сетях и подстанциях будут вести энергетики, сообщает ПАО «Россети-Юг».

Электроснабжение будет ограничено на улицах Киевской между 14-м и 15-м Артиллерийскими переулками), П. Тольятти (к улицам 1-й Школьной и Московской), Р. Люксембург (к пер. Смирновскому), Чехова (к пер. Гоголевскому и Красному). А также в переулках Гоголевском (к ул. Чехова), Комсомольском, 14-м, 15-м, 16-м, 17-м, 18-м и 19-м Артиллерийских (к улицам 1-й Школьной и Московской). Кроме того, без электричества останутся садоводческие некоммерческие товарищества «Омега» и «Дачное-2».

Планируемый срок завершения работ до 17.00.

