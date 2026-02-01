В Таганроге особенные дети делают талисманы для участников СВО

В Таганроге дети с ограниченными возможностями здоровья своими руками делают поделки, талисманы и собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Проект «Мы Можем» реализуется в рамках федерального проекта «Обучение служением. Первые».

Испытания не только проверяют людей на прочность, но и нередко раскрывают глубокие, часто скрытые источники силы и единства. Особенно трогательно, когда поддержку воинам оказывают те, кого мы привыкли считать нуждающимися в помощи.

Дети с ограниченными возможностями здоровья по всей России принимают участие в поддержке участников специальной военной операции, ломая стереотипы и даря воинам нечто большее, чем материальная помощь – бесценный заряд радости и любви, стойкости человеческого духа, чувства, что их ждут дома.

Эти мальчики и девочки, ежедневно преодолевающие собственные недуги, лучше многих понимают цену мужества и терпения, цену маленьких, но запоминающихся очень и важных побед. В результате их творчества и усердия посылки детей с невероятно добрыми сердцами превращаются в настоящие «талисманы», которые воины на передовой называют особенными.

Ярким примером такого искреннего участия стал проект «Мы Можем», организованный учениками школы № 9 в рамках федерального проекта «Обучение служением. Первые». Идея родилась еще в прошлом году, но в этом дошла до совершенства: дети и взрослые, которые сами зачастую нуждаются в заботе и внимании, решили, что тоже «могут» — могут поддерживать, помогать и радовать, могут сказать «спасибо».

Суть проекта проста, но невероятно важна и глубока: юные таганрожцы с ограниченными возможностями здоровья своими руками делают поделки, талисманы, собирают гуманитарную помощь для бойцов.

Феномен помощи людей с ОВЗ воинам СВО – это больше, чем волонтерская акция. Это глубокий, чрезвычайно важный человеческий акт, где встречаются два вида мужества: мужество солдата, защищающего нас на передовой и мужество ребенка, ежедневно борющегося со своими проблемами и ограничениями. Они поддерживают друг друга, образуя невидимую, но необыкновенно прочную нить добра, уважения и любви.

«Мы Можем» — не только название проекта, но и девиз этих ребят, который делает наше общество по-настоящему единым и готовым к любым испытаниям.

В проекте уже участвуют ребята из местного отделения «ВОРДИ» г. Таганрога, общественного объединения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление», АНО по предоставлению социально-культурных услуг «Луч Надежды».

Дмитрий ТИМАШУРИН

Фото со страницы «Мы можем» в соцсети