В Таганроге организовали дополнительные ночные и ранние утренние рейсы транспорта к храмам на Пасху

В Таганроге в ночь на Пасху продлили работу общественного транспорта, чтобы верующие смогли добраться до храмов на праздничные богослужения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Трамваи и другой общественный транспорт будут курсировать до полуночи 11 апреля.

Для удобства горожан, которые планируют остаться на ночную пасхальную службу, в воскресенье, 12 апреля, организованы дополнительные рейсы. В частности, к храму Иконы Божией Матери Одигитрии на улице Бакинской электробус № 2‑Т будет отправляться в 03.30 и 04.50, а автобус № 73‑Б — в 03.50 и 04.30. Далее движение продолжится по обычному графику.

К Никольской церкви на улице Шевченко автобус № 73‑Б (в сторону ПМК) будет следовать в 03.20, 03.55 и 06.00. Для прихожан храма Сергия Радонежского на пересечении улиц Ватутина и Театральной автобус № 5 (в сторону Николаевского шоссе) отправится в 03.40, а в обратном направлении — в 04.00. Также в 04.00 отправится автобус № 11 в сторону вокзала «Таганрог‑1».

К храму Георгия Победоносца на улице Дзержинского можно будет доехать на автобусе № 73‑Б (в сторону ПМК) в 03.35 и на автобусе № 31 (в сторону вокзала) в 05.05. Для посещения Троицкого храма на улице Чехова автобус № 31 (в сторону вокзала) будет доступен в 03.40.

Фото из архива