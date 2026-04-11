Главная » Новости Таганрога

В Таганроге организовали дополнительные ночные и ранние утренние рейсы транспорта к храмам на Пасху

На чтение 2 мин Просмотров 72 Опубликовано

В Таганроге в ночь на Пасху продлили работу общественного транспорта, чтобы верующие смогли добраться до храмов на праздничные богослужения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Трамваи и другой общественный транспорт будут курсировать до полуночи 11 апреля.

Для удобства горожан, которые планируют остаться на ночную пасхальную службу, в воскресенье, 12 апреля, организованы дополнительные рейсы. В частности, к храму Иконы Божией Матери Одигитрии на улице Бакинской электробус № 2‑Т будет отправляться в 03.30 и 04.50, а автобус № 73‑Б — в 03.50 и 04.30. Далее движение продолжится по обычному графику.

К Никольской церкви на улице Шевченко автобус № 73‑Б (в сторону ПМК) будет следовать в 03.20, 03.55 и 06.00. Для прихожан храма Сергия Радонежского на пересечении улиц Ватутина и Театральной автобус № 5 (в сторону Николаевского шоссе) отправится в 03.40, а в обратном направлении — в 04.00. Также в 04.00 отправится автобус № 11 в сторону вокзала «Таганрог‑1».

К храму Георгия Победоносца на улице Дзержинского можно будет доехать на автобусе № 73‑Б (в сторону ПМК) в 03.35 и на автобусе № 31 (в сторону вокзала) в 05.05. Для посещения Троицкого храма на улице Чехова автобус № 31 (в сторону вокзала) будет доступен в 03.40.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Пасха Таганрог транспорт храмы Таганрога
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru