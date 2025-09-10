В Таганроге определён подрядчик для ремонта котлов и теплосетей

В Таганроге завершился конкурс, определена подрядная организация и в ближайшие дни стартует ремонт котлов в двух котельных и на 11 аварийных участках теплосетей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что котлы будут ремонтировать в котельных на улицах Заводской, 1 и Химической, 11.

«Уже сегодня планируем сформировать чёткий график выполнения необходимых работ. Еще раз подчеркну, что объём запланированных работ значительный, а сроки их исполнения крайне ограничены. Именно поэтому обеспечим строгий контроль и соблюдение установленных сроков», — отметила глава города.

Напомним, что средства в размере 151 млн рублей на проведение ремонтных мероприятий по поручению главы донского региона Юрия Слюсаря выделены из резервного фонда Ростовской области. Еще 46 млн рублей предусмотрены на эти цели в местном бюджете.

Ранее мы рассказали, что Юрий Слюсарь поручил ускорить ремонт котельной в Таганроге.

Фото telegram-канал