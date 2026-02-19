Главная » #Экология

В Таганроге определили победителей экологического конкурса, чьи птичьи кормушки украсят городские парки

В Таганроге завершился городской конкурс «Кормушка для пернатых», проходивший в рамках всероссийской экологической акции «Покормите птиц». С 26 января по 15 марта таганрожцы создавали практичные и оригинальные кормушки, которые помогут птицам в холодный период и украсят городские парки.

Организатором мероприятия выступило МАУ «ЦКДД». Акция «Покормите птиц» уже стала доброй традицией во многих российских городах, а таганрожцы активно в ней участвуют. Победители были определены в нескольких возрастных категориях. Среди участников 13-17 лет первое место заняла 14-летняя Дарья Погосян (ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрог»). Второе место у Николая Степанова, 13 лет (руководитель Антон Анатольевич Дудочка), третье – у Александра Скрытченко, 13 лет (руководитель Наталья Владимировна Суслова) — оба также представляют социальный приют.

В категории 18-35 лет победила Ксения Александровна Туманова (35 лет, детсад № 76). Среди участников старше 35 лет лучшей стала Надежда Васильевна Конева (46 лет, детсад № 76). В номинации «Семейная/коллективная работа» первое место присуждено работе Романа Ададурова (6 лет, детсад № 15) и Александры Валентиновны Ададуровой.

Награды победители смогут получить после 2 марта в парке им. М. Горького (Шахматный павильон) с 11.00 до 19.00. Сертификаты участников будут доступны для скачивания на сайте и в группе ВКонтакте организатора также после 2 марта. С полным списком участников и победителей можно ознакомиться здесь.

Фото ВК парк им. Горького

